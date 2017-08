Crianças sem vez

A iniciativa do Instituto de Psicologia de realizar atividades infantis em espaços públicos está longe de ser a única. “As crianças estão mais enclausuradas, mas também há uma redescoberta do tema e a busca por inclusão no espaço público”, diz a arquiteta e urbanista Graziela Nivoloni, que realiza na FAU-USP a pesquisa de mestrado “Situações Lúdicas para o Brincar no Espaço Urbano”.

Uma ação elogiada e apontada como referência é o Carona a Pé, criado em 2015 por uma professora e mães de alunos do Colégio Equipe, em Higienópolis, bairro de elite da região central de São Paulo. A ideia é simples: grupos de crianças são formados para irem à escola a pé, com adultos se revezando na supervisão. O programa acaba de ser replicado em uma escola particular de educação infantil do Pacaembu, bairro vizinho.

Projeto semelhante, o Caminho Escolar, foi feito entre 2011 e 2013 na favela Paraisópolis, na zona sul, coordenado pela arquiteta e urbanista espanhola Irene Quintáns, com apoio da prefeitura. Em Bogotá, capital da Colômbia, isso já virou política pública. A administração local e as comunidades são parceiras em programas para as crianças irem a pé ou de bicicleta à escola.

“As crianças não ficam desacompanhadas em Bogotá. Elas vão com adultos capacitados. Os grupos escolhem os trajetos, que são chamados de rotas de confiança. A prefeitura vistoria o trajeto e pode fazer melhorias nele. A definição dos pontos de encontro também serve de impulso para intervenções de zeladoria”, afirma Irene. “Os temores dos pais são compreensíveis, mas com diálogo e medidas de segurança você vai eliminando os riscos e os medos. Os grupos criam segurança a sua volta.”