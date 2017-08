Meus vizinhos refugiados

Mahmoud*, 18, sírio, despontou como um dos mais inteligentes. Desenrolava bem no inglês. Falava espanhol com os voluntários. Tinha facilidade com idiomas: os dez meses que passou em Istambul, trabalhando com consertos de celulares, lhe deram fluência em turco. Era o “hacker” da casa. Consertava os telefones de todos. “E aí, tudo bom?”, me perguntava sempre em bom português. Um “geniozinho” que também sabia tocar violão e cantar. Era boa pinta e o mais engajado no projeto de buscar uma nova vida. Já não tinha muito mais contato com a família, nem com os irmãos, muito menos com o primo, que era seu tutor antes de abandoná-lo. O irmão mais velho, que vive em Dubai, chegou a procurá-lo, mas o fato é que ele continuou absolutamente sozinho.

De certa forma, era mais isolado, “na dele”, não entrava na bagunça dos outros. Sempre cumpria suas tarefas. Como todos, ajudava na cozinha, banheiros e quartos quando era escalado. Era questão de ordem, e quem faltasse com o dever era punido: fazer em dobro na seguinte semana. Sem choro.

Após um jantar, em que Mahmoud havia ajudado na cozinha, me sentei a sós com ele. “Você sabe que na Síria e na Turquia é muito difícil conseguir drogas, né?”, ele disse, com o olhar de quem buscava um conselho. “Não temos essa realidade por lá. Apenas fumamos tabaco”, prosseguiu. Na Grécia, a droga era para esquecer a realidade, e o trabalho de convencimento para evitá-la era lento e gradual. “Não quero isso para a minha vida”, completou.

Num país em bancarrota, Mahmoud era um exemplo dessa geração esquecida. Há meses tentava o processo de asilo no país, uma vez que chegou à Grécia depois do “acordo da vergonha” entre União Europeia e Turquia, ou seja, não tinha como ser incluído em outros programas de migração.